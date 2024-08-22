Костанайца осудили за распространение в интернете вредоносной программы, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

ДКНБ и ДП по Костанайской области при координации областной прокуратуры пресечена противоправная деятельность 24-летнего местного жителя, занимавшегося распространением вирусов в интернете.

Вредоносная программа позволяла добывать персональные данные интернет-пользователей (логины, пароли, IP-адреса), которые интернет-мошенники могли использовать для своего преступного замысла.

Также материалы досудебного расследования свидетельствуют, что злоумышленник продавал свои услуги по обучению незаконному промыслу - созданию вредоносных программ.



Приговором суда Nº2 он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РК “Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов” и приговорен к одному году ограничения свободы, 100 часам принудительного труда и штрафу в 15 МРП (55380 тенге), с изъятием всей компьютерной техники.

Приговор вступил в законную силу.