Костанайца будут судить за дачу взятки полицейскому против его воли

Сельчанину из Костанайской области, давшему взятку полицейскому против его воли, грозит до пяти лет тюрьмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Сообщается, что сельчанин управлял автомобилем с неисправными габаритными огнями (влечёт штраф в размере 10 МРП). Это выявил сотрудник дорожной полиции и составил в отношении водителя административный протокол.

"Не желая быть привлечённым к ответственности, водитель попытался передать сотруднику полиции 3000 тенге в качестве взятки, на что полицейский разъяснил, что за взятку предусмотрена уголовная ответственность. Проигнорировав слова полицейского, водитель положил в полку на панели приборов 3000 тенге в качестве взятки", – сообщили в прокуратуре.

В отношении сельчанина заведено дело по статьм 24 часть 3, 367 часть 1 Уголовного кодекса (покушение на дачу взятки должностному лицу лично). Ответственность за данное преступление предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Федоровский районный суд.