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Костанайского тиктокера признали невменяемым и прекратили судебное дело
Костанайский суд прекратил уголовное дело в отношении тиктокера, прокатившего полицейского на капоте автомобиля. Обвиняемого признанали невменяемым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.
Как сообщили в суде, дело в отношении 25-летнего М. завели после того, как он в июле оказал неповиновение сотрудникам полиции на костанайском пляже. Госномеров на автомобиле парня не было. После требования выйти из машины, он начал вести себя агрессивно, оскорблял полицейских. Когда М. попытался скрыться, наехал на полицейского, прокатив его на капоте машины. Всё это он снимал на видео. При этом, как показала медицинская экспертиза, был он абсолютно трезв, наркотики в его крови также не обнаружили.
За то, что М. оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции в связи с исполнениями ими служебных обязанностей, суд назначил ему административный арест. Уголовное дело было заведено по части 2 статье 378 УК РК - "Оскорбление представителя власти, совершённое публично".
В ходе судебного заседания прокурор и защитник заявили ходатайства о назначении по делу судебной психолого-психиатрической экспертизы в отношении М., который находился на стационарном лечении в Центре психического здоровья. Данное ходатайство было судом удовлетворено.
"В настоящее время в суд поступило заключение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, согласно выводам которой М. совершил запрещённое уголовным законом деяние в состоянии невменяемости и нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде амбулаторного принудительного лечения по месту жительства", - говорится в сообщении суда.
Учитывая заключение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, суд назначил М. принудительное амбулаторное лечение по месту жительства.
Производство по уголовному делу прекращено.
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