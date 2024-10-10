Костанайский "шумахер" врезался в полицейскую машину

В Костанайской области полицейские задержали злостного нарушителя. Это случилось в Сарыколе. Мужчина, которому 36 лет, уже был лишён водительских прав. Он проигнорировал требования патрульной полиции остановиться, далее последовала погоня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Несмотря на то что у водителя было спущено переднее колесо, он продолжал мчаться, ставя под угрозу жизнь других участников дорожного движения.

"Полицейские пресекли это дерзкое нарушение ПДД, не допустив жертв и тяжких последствий. Однако при задержании правонарушитель повредил свой автомобиль в результате столкновения с полицейским транспортом. При проверке документов от водителя исходил сильный запах алкоголя. В связи с управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, будучи при этом лишённым прав, полиция возбудила уголовное дело. За это мужчине грозит лишение свободы на срок до 6 лет и пожизненное лишение водительских прав", ― говорится в сообщении.

Также полицейские сообщили, что за игнорирование законных требований об остановке автомобиля суд уже назначил ему 15 суток ареста.

Горе-водитель помещён в спецприемник, а его автомобиль отправлен на штрафстоянку.