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Костанайский племенной конезавод со 135-летней историей на грани закрытия. Предприятие не может вести полноценную селекционную работу. Не хватает финансирования. Если ситуация не начнёт улучшаться, то по словам местных специалистов, Кустанайская порода лошадей может оказаться на грани исчезновения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Над созданием кустанайской породы лошадей учёные работали больше 60-ти лет. С 1951 года она славится своей выносливостью и скаковыми качествами. В лучшие времена на конезаводе насчитывалось больше 400 племенных голов. Сейчас в 10 раз меньше.

"Не было должного финансирования, поэтому специалисты начали потихоньку уходить. Начался спад поголовья. Нет селекции. Нет племенного учёта. Нет племенных испытаний. Нет развития дальнейшего", - говорит председатель правления конезавода ТОО "Қазақ тұлпары" Айгуль Амандыкова.

9 лет назад конезавод получал субсидии на поддержку племенного поголовья. Здесь действовал селекционно-генетический центр с двумя лабораториями. Была возможность работать с клетками ДНК животных и замораживать лучшие образцы. Одну из лабораторий планируют восстановить в этом году.

"Селекция - искусственное осеменение на данный момент не может вестись, потому что лаборатория приостановлена. Цена вопроса, я думаю, около 100 млн, потому что сама крыша уже просела и сам внутри ремонт нужен и кое - какое оборудование нужно обновить", - добавила Айгуль Амандыкова.

Для сохранения Кустанайской породы на конезаводе разработали дорожную карту. Два года назад, после долгого перерыва, провели племенные испытания.

"В этом году для Кустанайской породы проведут ещё несколько скачек с общим призовым фондом - 80 миллионов тенге. Только так мы можем определять лучших представителей Кустанайской породы и сохранять её", - подчеркнул тренер конезавода ТОО "Қазақ тұлпары" Игилик Карманов.

О том, что нужно сохранить Кустанайской породу говорят и в Парламенте страны. Там вышли с депутатским запросом.

"Это единственный завод, который занимается разведением именно кустанайской породы лошадей верхово - упряжной. Задача не просто сохранить, мы инициировали, разработали законопроект по аналогии сохранения породы тазы тобет", - отметил депутат Сената Парламента РК Гауез Нурмухамбетов.

Пока, вопрос о сохранении кустанайской породы лошадей не решён на законодательном уровне, конезавод продолжает выживать своими силами. В прошлом году здесь получили девять чистокровных жеребят.