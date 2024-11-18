Костанайский чиновник попался за рулём в пьяном виде

В Костанайской области чиновник попался за рулём в пьяном виде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

В этой связи Совет по этике на заседании рассмотрел дисциплинарное дело в отношении данного госслужащего, а именно руководителя отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Сарыкольского района Дмитрия Холодило.

Сообщается, что ночью 14 октября служебная машина Дмитрия Холодило была остановлена сотрудниками полиции. За рулём находился сам чиновник. Полицейские решили проверить водителя, медосвидетельствование показало алкогольное опьянение средней степени тяжести.

Сам Холодило в суде пояснял, что пил накануне водку, а за руль сел, потому что его сестре, страдающей сахарным диабетом, нужна была помощь. Госслужащий решил поехать к ней сам, а не вызывать медиков.

Вину в совершении правонарушения Холодило признал. Его наказали административным арестом сроком на 15 суток и лишением прав на семь лет.

Известно, что чиновник на свою последнюю должность был назначен 14 декабря 2023 года. Незадолго до инцидента, 9 октября 2024 года, его привлекли к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора.

Беря во внимание прошлое взыскание, члены Совета по этике вынесли рекомендацию акиму Сарыкольского района уволить Дмитрия Холодило.

Его общий стаж на госслужбе составляет 7 лет 8 месяцев. По месту работы Холодило всегда характеризовался положительно.