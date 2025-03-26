Костанайским госслужащим выдавали командировочных больше положенного
Из бюджета им было неправомерно выплачено более 200 тысяч тенге.
Сегодня, 03:50
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Сегодня, 03:50Сегодня, 03:50
145Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
В Костанайской области госслужащим выдавали больше командировочных, чем положено, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.
Как сообщает департамент по делам госслужбы, командированным работникам должны выплачивать суточные, покрывать расходы на проезд и аренду жилья, возмещать затраты в чётко установленном порядке.
Однако анализ деятельности госорганов выявил серьёзные нарушения: 12 служащим переплатили командировочные расходы на сумму более 200 тысяч тенге.
После вмешательства департамента эти средства были возвращены в бюджет. Указанные нарушения обнаружены в ряде районов, в том числе в местных исполнительных органах Сарыкольского, Денисовского и Федоровского районов.
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