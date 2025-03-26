В Костанайской области госслужащим выдавали больше командировочных, чем положено, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Как сообщает департамент по делам госслужбы, командированным работникам должны выплачивать суточные, покрывать расходы на проезд и аренду жилья, возмещать затраты в чётко установленном порядке.

Однако анализ деятельности госорганов выявил серьёзные нарушения: 12 служащим переплатили командировочные расходы на сумму более 200 тысяч тенге.

После вмешательства департамента эти средства были возвращены в бюджет. Указанные нарушения обнаружены в ряде районов, в том числе в местных исполнительных органах Сарыкольского, Денисовского и Федоровского районов.