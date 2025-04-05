Костанайские спасатели вытащили из грязи фуру водителя из Узбекистана
Мужчина ехал в Россию транзитом через Казахстан.
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В Костанайской области спасатели помогли иностранному водителю, чей грузовик застрял в грязи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Сигнал о происшествии поступил на номер экстренной службы 112. В сообщении говорилось, что вблизи села Костычевка фура оказалась заблокирована в грязи и не может продолжить движение. За рулем грузового автомобиля находился гражданин Республики Узбекистан, который ехал в Россию транзитом через Казахстан.
На место выехала дежурная группа спасателей на технике высокой проходимости. С помощью гусеничного транспортёра-тягача сотрудники МЧС отбуксировали фуру на очищенный участок дороги.
Как сообщили в МЧС, операция прошла успешно и без происшествий.
"Грузовой автомобиль был оперативно извлечён из грязевого плена. Медицинская помощь водителю не потребовалась. Он поблагодарил спасателей за своевременную и квалифицированную помощь", — говорится в сообщении.
Иностранец продолжил свой путь. В ведомстве в очередной раз напомнили водителям о необходимости учитывать погодные и дорожные условия, особенно в весенний период, когда дороги в некоторых районах остаются труднопроходимыми.
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