В Костанайской области спасатели помогли иностранному водителю, чей грузовик застрял в грязи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сигнал о происшествии поступил на номер экстренной службы 112. В сообщении говорилось, что вблизи села Костычевка фура оказалась заблокирована в грязи и не может продолжить движение. За рулем грузового автомобиля находился гражданин Республики Узбекистан, который ехал в Россию транзитом через Казахстан.

На место выехала дежурная группа спасателей на технике высокой проходимости. С помощью гусеничного транспортёра-тягача сотрудники МЧС отбуксировали фуру на очищенный участок дороги.

Как сообщили в МЧС, операция прошла успешно и без происшествий.

"Грузовой автомобиль был оперативно извлечён из грязевого плена. Медицинская помощь водителю не потребовалась. Он поблагодарил спасателей за своевременную и квалифицированную помощь", — говорится в сообщении.

Иностранец продолжил свой путь. В ведомстве в очередной раз напомнили водителям о необходимости учитывать погодные и дорожные условия, особенно в весенний период, когда дороги в некоторых районах остаются труднопроходимыми.