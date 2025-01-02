В селе Боровское Костанайской области произошёл пожар в одном из частных домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Возгорание началось на кухне, огонь охватил потолочное перекрытие, частично стену и деревянный пол.

"Благодаря оперативной работе пожарных, огонь был быстро локализован и ликвидирован. Во время тушения из дома вынесены три газовых баллона объемом по 27 литров, что предотвратило возможный взрыв и более серьезные последствия. Обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.