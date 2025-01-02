Костанайские спасатели предотвратили трагедию в жилом секторе
Из горящего дома вынесли три газовых баллона.
Сегодня, 19:21
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Сегодня, 19:21Сегодня, 19:21
35Фото: МЧС РК
В селе Боровское Костанайской области произошёл пожар в одном из частных домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Возгорание началось на кухне, огонь охватил потолочное перекрытие, частично стену и деревянный пол.
"Благодаря оперативной работе пожарных, огонь был быстро локализован и ликвидирован. Во время тушения из дома вынесены три газовых баллона объемом по 27 литров, что предотвратило возможный взрыв и более серьезные последствия. Обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.
По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности.
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