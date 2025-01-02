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  • 2 Января, 19:48
  • BAIGENEWS

Костанайские спасатели предотвратили трагедию в жилом секторе

Из горящего дома вынесли три газовых баллона.

Сегодня, 19:21
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 19:21
Сегодня, 19:21
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Фото: МЧС РК

В селе Боровское Костанайской области произошёл пожар в одном из частных домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Возгорание началось на кухне, огонь охватил потолочное перекрытие, частично стену и деревянный пол.

"Благодаря оперативной работе пожарных, огонь был быстро локализован и ликвидирован. Во время тушения из дома вынесены три газовых баллона объемом по 27 литров, что предотвратило возможный взрыв и более серьезные последствия. Обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности. 

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