Костанайские школьники стали чемпионами мира по радиосвязи
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Воспитанники радиолюбительского кружка средней школы №11 города Костанай: Азат Паризов, Стелла Бойко, Анастасия Иванова, Жанбике Сагадиева, Виолета Демченко, Юлия Улан и Анастасия Чиняева выиграли международный чемпионат по радиосвязи, передаёт BaigeNews.kz.
Участие в нем принимали ребята из более чем 100 стран мира. Ребятами установлено самое большое количество сеансов радиосвязи.
"Работая в эфире, ребята знакомятся с городами и странами мира, развивают и углубляют познание английского языка, развивают умения и навыки общения в эфире, детально осваивают устройство и работу радиопередающей аппаратуры, приобретают умения и навыки в ремонте и конструировании радиоаппаратуры", – рассказал руководитель проекта Анатолий Ефанов.
За 57 лет существования радиолюбительского кружка через коллективную радиостанцию прошло более двух тысяч учащихся. Ее выпускники получили технические специальности в различных отраслях.
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