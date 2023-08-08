Костанайские школьники стали чемпионами мира по радиосвязи

Воспитанники радиолюбительского кружка средней школы №11 города Костанай: Азат Паризов, Стелла Бойко, Анастасия Иванова, Жанбике Сагадиева, Виолета Демченко, Юлия Улан и Анастасия Чиняева выиграли международный чемпионат по радиосвязи, передаёт BaigeNews.kz.

Участие в нем принимали ребята из более чем 100 стран мира. Ребятами установлено самое большое количество сеансов радиосвязи.

"Работая в эфире, ребята знакомятся с городами и странами мира, развивают и углубляют познание английского языка, развивают умения и навыки общения в эфире, детально осваивают устройство и работу радиопередающей аппаратуры, приобретают умения и навыки в ремонте и конструировании радиоаппаратуры", – рассказал руководитель проекта Анатолий Ефанов.

За 57 лет существования радиолюбительского кружка через коллективную радиостанцию прошло более двух тысяч учащихся. Ее выпускники получили технические специальности в различных отраслях.