Костанайские приюты переполнены животными брошенными во время паводка

Более сотни кошек и собак поступило в костанайский приют для бездомных животных после паводков, передает корреспондент BaigeNews.kz. Однако забирают питомцев назад домой лишь единицы.

Ольга Соловьева руководит приютом для бездомных животных не первый год и говорит, что проблемы были всегда. То тендер на стерилизацию вовремя не разыграют, то средств на содержание не хватает. Но эта весна добавила зоозащитникам еще больше головной боли. Сейчас в приюте содержатся свыше 200 питомцев, из них половина – это те, которых спасли во время паводка.

"Это была горячая пора для наших волонтеров. Работали две группы, одна из них спасала животных из воды и с крыш зданий в районах, пострадавших от паводка. Вторая – принимала этих питомцев здесь, в Костанае. Было много беременных собак, которые от стресса рожали раньше времени. Теперь у нас плюс к взрослым особям добавились десятки щенков", - рассказывает Ольга Соловьева.

Волонтер Иса Цечаев – один из постоянных помощников в приюте. Говорит, что сейчас здесь 109 спасенных во время потопа животных. И около 40 кошек. Размещать всех их на одной территории было делом проблематичным. Собаки сложно уживались друг с другом, вольеров не хватало, а часть животных были настолько напуганы наводнениями, что не подпускали к себе людей и вели себя очень агрессивно.

"Многие животные были ранены, когда пытались спастись. Мы оказывали им ветеринарную помощь. В легких случаях у себя на базе, а в более тяжелых размещали их клиниках и стационарах. Но физические травмы – ерунда по сравнению с тем стрессом, которые пережили животные. Психологическое состояние многих не стабильно. Даже контактные собаки долго привыкали к людям и с недоверием относились к ним", - говорит Иса Цечаев.

Из всех прибывших в приют после паводка животных только 20 процентов вернулись к своим хозяевам. Ольга Соловьева говорит, что подавали объявления в соцсети, размещали фото найденных питомцев в СМИ, но толку мало.

"Кто-то откровенно пришел и сказал, что не сможет забрать свою собаку, потому что им вместо дома приобрели квартиру, а животное не привыкло к домашним условиям содержания. Просили помочь их пристроить в хорошие руки. Но если щенкам еще можно найти дом, то тем собакам, которым по 14-15 лет, подобрать хозяев будет сложно. Никто не хочет брать взрослое животное, тем более не породистое. И выпустить "старичков" на волю после стерилизации, вакцинации и чипирования мы тоже не можем. Они много лет прожили с хозяином, кто-то на цепи был, а потому просто не смогут адаптироваться. Их собьет первая же машина. Такие животные навсегда наши", - с грустью говорит зоозащитница.

Навсегда в приюте, судя по всему, могут остаться и кошки. Их вообще сложно устроить. За собаками в приют приходят гораздо чаще: кто-то ищет охранника для территории, кто-то берет питомца для детей. Кошек же в квартиры берут редко.

Но были и хэппи энды. В приюте с улыбкой вспоминают случаи, когда владельцы приезжали со слабой надеждой найти своего четвероногого друга среди сотни животных. И когда это удавалось, радовались все.

"Вы не представляете, какое счастье и восторг испытывает собака, когда после долгой разлуки и пережитого стресса видит своего хозяина. Там слезы наворачиваются от радости за то, что все закончилось хорошо, что владелец не предал четвероногого друга. К нам приходили люди, которые уже потеряли всякую надежду найти любимого питомца. Они столько слов благодарности нам говорили и это – самая большая оценка нашего труда", - признается волонтер Иса Цечаев.

Сейчас в приюте активно ищут новых владельцев для четвероногих. Потому что содержать такое количество собак и кошек – дело сложное. Здесь рады любой помощи – будке, вольеру, даже мешочку с кормом. Но к тому, чтобы отдать животное в руки новых хозяев, относятся очень серьезно. Питомцы, которые оказались в приюте, уже однажды пережили предательство и зоозащитникам не хочется, чтобы ситуация повторилась.

"Мы всегда требуем от человека фото места, где будет содержаться животное, потому что не хотим, чтобы оно жило на цепи. Когда мы понимаем, что будущий владелец ответственный, что есть хорошее место, будут кормить и с добротой относиться, мы отдаем питомца. Стараемся предлагать уже стерилизованных кошек и собак, особенно если они породистые, чтобы люди не использовали их в коммерческих целях для разведения", - рассказывает Иса Цечаев.

Успех для работников приюта, когда в месяц забирают по 3-4 собаки. Но часто, когда за несколько месяцев ни одно животное не находит новый дом.