Костанайские полицейские вернули домой девушку с потерей памяти

Фото: kstnews.kz

Девушке с частичной потерей памяти помогли вернуться домой костанайские полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Костанайские новости.

Инспекторы роты патрульной полиции Кудайберди Амиракулов и Жасулан Болатов при патрулировании республиканской трассы Костанай-Аулиеколь-Сурган заметили в 40 километрах от посёлка Айсары одинокую девушку.

"Остановились. Поняли, что девушка очень замёрзла. Предложили довезти её до дома, она согласилась, в ходе разговора выяснилось, что она не помнит свой адрес, но знает, что проживает в селе Айсары", — сообщил Кудайберди Амиракулов.

Приехав в село, полицейские нашли дом, где проживает девушка. Местные жители подсказали адрес и патрульные благополучно доставили её в родительский дом. Позже выяснилось, что девушка страдает частичной потерей памяти.

"Большое спасибо, что они не проехали мимо, это настоящее человеческое отношение к людям. Желаю успеха в работе, ещё раз благодарю, что вернули моего ребёнка домой", — написала в благодарственном письме мама девушки Майраш Досмагамбетова.

Ранее подобный случай произошёл в Акмолинской области. В Кокшетау нашли россиянку, страдающую потерей памяти.