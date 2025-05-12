В Костанайской области двое инспекторов отдела фитосанитарного контроля были приговорены к наказанию за получение взяток, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно решению Карабалыкского районного суда, они получали деньги от 13 водителей грузовиков за беспрепятственный провоз подкарантинной продукции через границу без необходимого осмотра.

Взятки варьировались от 2 до 20 тысяч тенге, и были направлены на ускорение процедур проверки и позволяли товарам миновать необходимые фитосанитарные осмотры.

Подозреваемые инспекторы и их клиенты, водители, были приговорены к различным срокам наказания, включая пожизненное лишение права занимать государственные должности.

Кроме того, с фитосанитарных инспекторов была взыскана вся сумма, полученная в качестве взяток. Суд также вынес частное постановление в адрес Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства с целью усиления профилактической работы и предотвращения коррупционных правонарушений в будущем.

Несмотря на вынесенный приговор, он ещё не вступил в законную силу, так как может быть обжалован.