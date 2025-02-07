В Костанайской области пресечен факт незаконной добычи золота на земельном участке, предназначенном для пастбища, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Минсельхоза, в ходе проверки установлено, что ТОО приобрело права на земельный участок с целевым назначением "для ведения сельскохозяйственного товарного производства". Однако фактически участок использовался для нелегальной добычи драгоценных металлов путем вымывания грунта.

Во время осмотра территории обнаружены спецтехника, металлоискатели и другие инструменты для незаконной добычи полезных ископаемых.

Кроме того, был зафиксирован факт уничтожения плодородного слоя почвы. Департаментом был наложен штраф на сумму 2,6 млн тенге.

Также ТОО обязано восстановить плодородный слой почвы, нарушенный в результате незаконных действий.