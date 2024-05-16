Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию

Автобусные парки сокращают количество рейсов из-за действий нелегальных перевозчиков, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Билеты официальные, а перевозки - нет

Руководитель автовокзала Костаная "Саяхат" Ольга Терехова не может скрыть своего возмущения. Рассказывает, что ежедневно, когда приезжает утром на работу, наблюдает одну и ту же картину: перед въездом на автовокзал выстраиваются очереди из нелегалов-таксистов. Да такие, что проехать рейсовому автобусу порой нереально.

"Мы впервые забили тревогу зимой этого года. К нам на вокзал приходили пассажиры с совершенно чужими электронными билетами. Там были указаны не наше время отправление, не наши перевозчики. Но адрес был указан автовокзала "Саяхат". Пассажиры выходят за шлагбаум, либо через дорогу, либо к заправке или соседнему зданию. Подъезжает автобус с казахстанскими номерами и забирает пассажиров на Екатеринбург или Челябинск. И, это повторялось неоднократно", - рассказывает Ольга Терехова.

На деле схема нелегальных перевозчиков выглядит так: на территории Российской Федерации регистрируется юридическое лицо – индивидуальный предприниматель. Электронный билет на автобус в Казахстан и обратно можно купить на популярном российском сайте. В нем имеется контактные данные продавца и прописывается номер паспорта пассажира. Четко указано, что транспорт отходит от железнодорожного вокзала Челябинска или Екатеринбурга и прибывает на костанайский автовокзал. Казалось бы, все легально. Только вот вместо большого рейсового автобуса пассажиров забирают семиместные бусы по типу Тойота Альфард. Номера места также нет, а если машину остановят полицейские, водитель просит пассажиров представиться родственниками или знакомыми. Мол, никто никого за деньги не перевозит.

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Руководство автовокзала начало борьбу с нелегалами на вполне законных основаниях. Обратились в комитет транспортного контроля, полицию, налоговую. Правда, особого результата нет. Руководитель одного из автобусных парков Костанайской области и глава Ассоциации перевозчиков пассажирским транспортом, автовокзалов и автостанций региона Леонид Кушнеров в этом бизнесе уже не первый десяток лет. Раньше международные пассажироперевозки в Россию были прибыльным делом. Если еще несколько лет назад автобусы отправлялись в Челябинск и Екатеринбург трижды в день, то в настоящее время всего раз в сутки. И места заполнены только на 20 процентов.

"Сейчас если ввести пассажиров направление "Костанай-Челябинск" на российском сайте по продаже билетов, выйдет до 30 рейсов. Это 30 рейсов нелегальных перевозчиков в день. Они ездят, не имея каких-либо разрешительных документов. Бездействие полиции и транспортной инспекции приводит к неумолимому росту нелегалов. От работы начинают отказываться российские регулярные перевозчики. На сегодняшний момент на Костанайскую область всего два российских официальных перевозчика. Если они перестанут работать, мы вообще окажемся без транспортного сообщения", - уверен Леонид Кушнеров.

Выведите их из тени!

Официальные перевозчики понимают, что избавиться от нелегалов нереально. Но вопрос стоит не в том, чтобы они перестали работать, а в том, чтобы вывести их из тени в конкурентную среду.

"Мы просим госорганы проследить за тем, чтобы микроавтобусы были обклеены, как такси, чтобы имелись журналы, по которым будет видно, что они режим труда и отдыха соблюдают. Чтобы перед рейсом водители проходили медицинский осмотр, чтобы был механик, который отвечает за исправность автомобиля. Чтобы они платили налоги. А на деле, когда выходят в рейд полицейские, мы не можем доказать, что нелегалы везут не родственников, а клиентов! Это уже просто какое-то издевательство над законом", - эмоционально продолжает Кушнеров.

У официальных перевозчиков много вопросов к работе транспортной инспекции и полиции. По их словам, на все обращения бизнеса одна реакция: отписка. Не помогают и обращения в прокуратуру, там, по словам Кушнерова, отвечают, что нет угрозы государственным интересам.

"К сожалению, мы задаём конкретные вопросы, и не получаем на них конкретные ответы. Выносим конкретные предложения, но не видим, были ли они приняты в работу. Была дана команда замакимом Костанайской области перед ноябрьскими праздниками в России две недели отработать по нелегалам. Что требовалось? Просто останавливать машины на автомобильном рубеже в Карабалыкском районе. Фиксировать номер, сколько пассажиров везёт водитель. За 2 недели, кто поймался больше двух раз, составить из этих машин список потенциальных нелегалов. Этого не было сделано. И предъявить, и написать жалобу мы не можем, потому что нет протокола. Есть постановление по работе с нелегалами, подписанное в Астане. Есть целый план, он подписан всеми заинтересованными госорганами, почему он не работает?", - задается вопросом Леонид Кушнеров.

По его словам, большинство административных протоколов, составленных на нелегальных перевозчиков, в суде не проходят, потому что составлены они с нарушениями. Даже несмотря на то, что нелегалы не зарегистрированы в уполномоченном госоргане как перевозчики.

"Мы насколько понимаем, порядка 100-120 машин работает только в направлении Челябинск и Екатеринбург. А число регулярных официальных рейсов каждый год уменьшается. Мы уже не понимаем, как нам развиваться, как обновлять автобусный парк, и вообще есть ли смысл обновляться? Потому что, грубо говоря, пассажиру разницы нет, на новом он едет автобусе или на старом. Российские официальные компании все ездят на новых автобусах, но пассажиропоток от этого не увеличивается. Тут вопрос выживания, а если вопрос выживания, то все должны быть в равных условиях. И закон у нас идеальный, всё чётко там прописано. Почему это он не исполняется, нам непонятно", - говорит Леонид Кушнеров.

Бизнесмен вспомнил ряд громких аварий с участием автомобилей "Тойота Альфард" и заметил: никто не знает, в каком состоянии находится водитель подобного микроавтобуса, трезв ли он, не употреблял ли наркотики, выспался ли, соблюдает ли скоростной режим.

"Кто перед людьми ответит, у которых родственники погибли в таких авариях? Это же полный беспредел, работают без выходных, без режима, без паритета, на маленьких машинах. В законе всё чётко прописано: есть регулярный перевозчик, есть нерегулярный и такси. Всё, что до 8 мест, это такси. Если международные перевозки, нерегулярные, то к перевозке допускается только автобус. Микроавтобусы не допускаются к перевозке пассажиров на международных направлениях в нерегулярном сообщении", - поясняет Кушнеров.

Нет методики работы с нелегалами

Изобличающее нелегальных перевозчиков видео, на котором есть кадры, как водитель производит посадку клиентов, госномер машины и слышно, в каком направлении он везет пассажиров, костанайские автобусные парки направили в полицию и транспортную прокуратуру. Даже покупали билеты у нелегалов в качестве доказательства и делали запрос в госорганы России, зарегистрирована ли та или иная машина на международных перевозках. Но этого оказалось недостаточно. И ответа перевозчики от компетентных чиновников пока не получили. Ситуацию прояснили в инспекции транспортного контроля по Костанайской области.

"Да, это проблема, так сказать, уже наболевшая. Мы сами все понимаем, но ситуация такая, что инспекция транспортного контроля осуществляет контроль за пассажирскими перевозками, но в данный момент у нас работает всего девять сотрудников на всю область. И плюс помимо пассажирских перевозок есть сфера международных перевозок грузов. Людей недостаточно, чтобы отработать по всем нелегалам", - пояснил главный специалист инспекции Асхат Акшукин.

Нелегалов наказывают по ст. 463 Административного кодекса за занятие предпринимательской деятельностью без регистрации. А это юрисдикция полицейских и департамента госдоходов. Асхат Акшукин посоветовал официальным перевозчикам направлять доказательства работы нелегалов в эти госорганы, а не только в транспортную инспекцию. Однако в Ассоциации пассажирских перевозчиков возмутились.

"Мы находимся в тупике. Как 10 лет назад не было людей в транспортной инспекции, так и нет до сих пор. Тогда всё передали в полицию. 10 лет прошло, мы ждали что что-то изменится, но выяснилось, что полицейские не имеют квалификации такой мощной, как транспортные инспекторы. Вернули этот вопрос снова в транспортную инспекцию, а сделать опять ничего нельзя. Тогда уже скажите, ребят, не мучайтесь, продавайте автобусы, распускайте людей, которых мы с таким трудом набираем. Для нас нелегалы не конкуренты, это воры, которые нас обворовывают!", - эмоционально выразился Леонид Кушнеров.

В Союзе автотранспортников Казахстана сообщили, что намерены поднять проблему на республиканском уровне.

"По Костанайской области особенно тяжело сложилась ситуация у бизнеса. Дорожная карта по решению этого вопроса принята в прошлом году в октябре, МВД и Минтранс подписали ее. Но пока реализацией этой дорожной карты мы не занялись, и похвастать нечем. Где-то местечково на востоке страны идёт работа, но очень вяло", - сообщил руководитель союза Сабит Аманбаев.

Между тем, в департаменте полиции сообщили, что наращивают число дел, связанных с незаконными перевозчиками. В этом году оштрафовали уже 40 нелегалов по 463 ст. Административного кодекса. В прошлом их было 29. В прокуратуре Костанайской области считают, что проблема в отсутствии методики выявления и наказания нелегальных перевозчиков.