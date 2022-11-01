Костанай потратит почти 23 миллиона тенге на ледовый городок и новогоднее украшение

Фото: kstnews.kz

​Акимат Костаная объявил конкурс на строительство ледового городка и новогоднее украшение города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz.

Из бюджета на эти цели выделили 22,7 миллиона тенге. Даже разработаны эскизы.

Горок будет две: большая и для малышей. Большая длиной почти 20 метров и высотой до пяти метров. Подрядчик должен будет предусмотреть деревянные перила. Для дополнительной защиты - установить борта. Малая аналогична по конструкции, но меньше по габаритам в два раза.

Среди привычных горожанам - ледяной лабиринт с неоновой подсветкой и горка-тарелочка. Традиционно в рамках строительства городка установят ледяные фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Крайний срок завершения строительства — 26 декабря.