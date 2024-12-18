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Костанаец выиграл суд против акимата

Суд обязал акимат произвести корректировку очереди истца на получение жилья из госфонда.

Сегодня, 03:15
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 03:15
Сегодня, 03:15
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Фото: BaigeNews.kz

Суд восстановил жилищные права костанайца, являющегося сиротой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областной суд.
  
Иск был подан к отделу жилищных отношений акимата Костаная. 

"Истец П. в 14-летнем возрасте остался сиротой. По распоряжению акима города Костанай опекуном назначена бабушка, которая позже скончалась. По заявлению опекуна истец П. поставлен на учёт нуждающихся в жилье по категории дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей в 2014 году", – рассказали в суде.

Суд установил, что в силу своего несовершеннолетнего возраста истец самостоятельно не имел возможности своевременно встать на учёт в качестве лица, нуждающегося в жилье, в 2000 году – год смерти родителей. А опекун в силу объективных причин осуществил постановку на учёт лишь в 2014 году.  
  
По данным суда, истец после смерти матери до совершеннолетия находился под опекой бабушки, его вины в несвоевременной постановке опекуном на учёт в качестве нуждающегося в жилье нет.

Суд иск удовлетворил и обязал акимат произвести корректировку очереди истца П. на получение жилья из госфонда. Решение не вступило в законную силу.

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