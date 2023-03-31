Костанаец врезался в теплотрассу и погиб

Трагический инцидент произошёл 30 марта в Аркалыке. Мужчина не справился с управлением и врезался в теплотрассу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"30 марта в Аркалыке в 14:49 часов 28-летний водитель автомашины ВАЗ, следуя по улице Ш.Жанибека, не справился с управлением и совершил наезд на теплотрассу", - говорится в сообщении.

В результате произошедшего водитель погиб.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК. Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.