Костанаец разбил стекло в офисе партии Amanat

Костанаец разбил стекло в здании, в котором расположен офис партии Amanat, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Инцидент попал в объективы камер видеонаблюдения полицейского центра оперативного управления. Судя по видео, мужчина после посиделки в кафе с друзьями шёл мимо здания и, увидев своё отражение в стекле, умышленно разбил его. После этого он попытался скрыться через дворы.

Полиция задержала 31-летнего местного жителя. Суд назначил ему штраф в размере 185 тысяч тенге за повреждение государственного имущества. Также он компенсировал ущерб, выплатив организации 80 тысяч тенге.