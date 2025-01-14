Житель Костаная обратился в полицию c жалобой на коммунальные службы, которые, по его мнению, используя пескосоляную смесь, провоцируют грязь на дорогах, передаёт BaigeNews.kz.

"Около 10 дней стояла довольно прохладная погода, средняя температура составляла примерно 10 С°. Колебаний температуры для образования наледи на дорогах не было. Дороги были практически чистыми. Логические, адекватные, разумные меры – это уборка незначительного снега. На деле в пятницу активно начали по дорогам города сыпать песок и соль, либо реагенты, что привело к грязи на дорогах. Она потянулась с колёс машин в наши дворы, квартиры, магазины, ТРЦ и т.д. И самое главное, что это повторяется на протяжении долгого времени. Машины не успеваешь мыть от грязи, это приносит определённый вред и авто, а также обуви, вещам (мойка авто, коррозия, химчистка обуви, вещей). Это всё приводит к финансовым расходам костанайцев из-за глупых действий коммунальщиков", – написал Данияр Уткербаев в социальных сетях.

По его словам, он обратился в полицию для составления административного протокола по статье 631 КоАП РК "Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог...".

Он рекомендовал горожанам, которых тоже не устраивает грязь на дорогах, жаловаться в службу iКomek по телефонному номеру 109, акимат Костаная и полицию.