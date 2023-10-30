Костанаец предоставил поддельную медсправку в суде

Костанаец подал в суд, чтобы заставить работодателя возместить моральный вред за незаконное увольнение, и предоставил фальшивую медицинскую справку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alau.kz.

Сообщается, что житель Костаная три дня отсутствовал на работе и не отвечал на звонки. Поэтому работодатель расторг трудовой договор с ним.

Мужчине это не понравилось, и он подал в суд. В своём обращении он пояснил, что, будучи инвалидом второй группы, был на приёме у хирурга, и поэтому не смог прийти на работу. Он даже предоставился справку.

Однако в суде сотрудник поликлиники рассказала, что мужчина не был на приёме у врача и предоставил не справку, а распечатку из амбулаторной карты. При этом, страница подделана – пациент удалил дату приёма с настоящей и пропечатал новую.

В суде также отметили, что истец не планировал восстанавливаться на рабочее место, а хотел только взыскать моральный ущерб.

Суд в удовлетворении иска отказал в полном объёме.