Костанаец отсудил у районной больницы 3,8 миллиона тенге

Житель Костанайской области отсудил у районной больницы 3,8 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Костанайский районный суд, в ноябре 2020 года у истца - пенсионера органов внутренних дел, находящегося на рабочем месте, ухудшилось состояние здоровья. Его направили в Костанайскую районную больницу для получения медицинской помощи.

"Истцу на начальном этапе его заболевания своевременно не оказали полную медицинскую помощь, в дальнейшем у него развилось полное отрофирование левой ступни, и последний был признан инвалидом третьей группы без срока переосвидетельствования", - сообщили в суде.

Решением суда с больницы в пользу истца взысканы сумма утраченного заработка в размере более 300 тысяч тенге, сумма расходов в размере более 500 тысяч тенге и моральный вред в размере трёх миллионов тенге.

Решение суда не вступило в законную силу.