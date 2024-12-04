Костанаец отсудил у автосалона деньги за неисправную машину
Целый год в сервисном центре безуспешно пытались исправить заводские дефекты купленной им автомашины.
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Житель Костанайской области отсудил у салона деньги за неисправный новый автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет по защите прав потребителей МТИ РК (КЗПП).
Он обратился в суд после года безуспешных исправлений заводских дефектов машины.
"Проблемы с эксплуатацией авто возникли почти сразу: аккумулятор постоянно разряжался, электроника работала с перебоями, датчики "слепых зон" то не реагировали, то действовали без причины. Автовладелец неоднократно обращался в сервисный центр, где по гарантии четыре раза заменял аккумулятор и проводил другие мелкие ремонты. За весь год в автосервисе так и не нашли причину проблем", – указывается в сообщении.
Разочаровавшись в попытках устранения недостатков, потребитель обратился в суд с требованием расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги. Представители КЗПП в судебном процессе участвовали в качестве третьего лица.
"По итогам судебной экспертизы было установлено, что неисправность автомобиля связана с нарушениями технологии сборки блока и неправильной настройкой системы. Итогом стало мировое соглашение, по которому автовладельцу вернули 14 млн тенге", – сообщает комитет.
Всего с начала 2024 года в Костанайской области в областой Департамент торговли и защиты прав потребителей (ДТЗПП) поступило 12 обращений от автовладельцев.
"В основном автолюбители жалуются на неустранение недостатков по гарантиям. На шесть обращений наши сотрудники дали разъяснения, остальные были переданы в суд, где мы выступили в качестве третьей стороны", – рассказывает заместитель руководителя ДТЗПП по Костанайской области Асем Нургали.
По её словам, из шести судебных процессов три были решены в пользу потребителей – права автовладельцев были защищены на общую сумму 34 млн тенге.
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