Костанаец отсудил у акимата больше полумиллиона тенге за яму на дороге

Фото: tobolinfo.kz

Мужчина повредил машину и решил, что ее ремонт должно оплачивать государство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Костанаец ночью 28 сентября прошлого года на ул. Маяковского между ул. Беды и Комарова въехал на своей машине в яму. В то время на этом участке вели ремонтные работы ГКП "Костанай-Су". При этом никаких дорожных знаков выставлено не было.

"На дороге была лужа, мы думали, что ничего страшного, а там оказалась огромная яма. У меня "полетели" два диска, шины, а машина новая, все дорогое, сами понимаете. Я обратился к адвокату, мы нашли ответственных за это. Сразу же на месте я вызвал оценщиков, чтобы они выяснили, какой ущерб мне был причинен, посмотрел, в какую цену обойдется замена дисков и шин. Ничего сверху я не накручивал, большего мне не надо", - рассказал водитель.

Согласно отчету о размере вреда, стоимость восстановительного ремонта машины составила 447 937 тенге.

В суде в качестве ответчиков выступили ГКП "Костанай-Су" и отдел ЖКХ Костаная, который несет ответственность за дорожную инфраструктуру в целом. Представители организаций иск не признали: "Костанай-Су" потому, что ДТП произошло не в результате наезда на люк колодца, а из-за ямы, то есть дефекта дорожного полотна, за который они ответственности не несут. Представитель отдела ЖКХ вовсе заявил, что истцу "надлежало проявить должную осмотрительность и предпринять меры для объезда дефектов дорожного полотна".

В суде решили, что раз основными задачами и обязанностями отдела ЖКХ является развитие городской транспортной инфраструктуры, обеспечение функционирования автомобильных дорог, контроль порядка и устранение недостатков на дорожном полотне, ответственность за произошедшее лежит именно на этом госучреждении.

Суд постановил взыскать с отдела ЖКХ в пользу водителя материальный ущерб в сумме 447 937 тенге, государственную пошлину 4 479 тенге, расходы на оценку 51 245 тенге, расходы на представителя 44 793 тенге. Всего 548 454 тенге.