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  • Костанаец готов разместить у себя пару "беженцев" из России
tobolinfo.kz Сегодня, 05:14
1769
Фото: tobolinfo.kz

Костанаец готов разместить у себя пару "беженцев" из России

Под "беженцами" Максим Глазков имеет ввиду тех парней, кто приехал в Костанай из России, будучи несогласными с мобилизацией, объявленной 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

"Я не могу смотреть со спокойным сердцем и душой на происходящие события. Сегодня ехал по городу и видел то тут, то там приехавших россиян, с сумками, рюкзаками.Читаю новостные паблики, что людям негде остановиться, поэтому я готов, и уже написал об этом на своей странице в Инстаграм, разместить у себя дома пару человек. Сегодня на улице я подошел к парню, который приехал из Челябинска, разговорился с ним, дал свой телефон, чтобы он в случае чего мог мне позвонить, если ему негде будет переночевать. Как я еще могу помочь людям в данной ситуации?" - вопрошает он.

По его словам, эти молодые ребята приехали в Казахстан не от лучшей жизни.

"Никто не хочет умирать в 21 веке! Никто не хочет поднимать оружие на своего же брата и превращаться в пушечное мясо! Я со слезами на глазах смотрю, как Россия и Украина воюют. Это страшно, это дико! Если кто-то из россиян, прочитает это сообщение, прошу связаться со мной через инстаграм – misika_kst", - отметил житель Костаная.

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#костанай #россияне
Журналист
Сегодня, 05:14
1769
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