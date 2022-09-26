Костанаец готов разместить у себя пару "беженцев" из России

Фото: tobolinfo.kz

Под "беженцами" Максим Глазков имеет ввиду тех парней, кто приехал в Костанай из России, будучи несогласными с мобилизацией, объявленной 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

"Я не могу смотреть со спокойным сердцем и душой на происходящие события. Сегодня ехал по городу и видел то тут, то там приехавших россиян, с сумками, рюкзаками.Читаю новостные паблики, что людям негде остановиться, поэтому я готов, и уже написал об этом на своей странице в Инстаграм, разместить у себя дома пару человек. Сегодня на улице я подошел к парню, который приехал из Челябинска, разговорился с ним, дал свой телефон, чтобы он в случае чего мог мне позвонить, если ему негде будет переночевать. Как я еще могу помочь людям в данной ситуации?" - вопрошает он.

По его словам, эти молодые ребята приехали в Казахстан не от лучшей жизни.