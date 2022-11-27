Коста-Рика обыграла Японию на ЧМ по футболу в Катаре

Фото: sport24

Сборная Коста-Рики одержала победу над командой Японии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре, передаёт BaigeNews.kz.

Встреча завершилась со счётом 1:0. Автором единственного забитого мяча на 81-й минуте стал защитник костариканцев Кейшер Фуллер.

В итоге после этой игры у Японии и Коста-Рики на счету по три очка на счету. Сегодня между собой сыграют две другие команды группы E — Испания и Германия. Фанаты футбола отмечают, что если выиграют немцы, то у всех команд перед третьим туром будет по три очка.

В заключительном туре группового раунда японцы встретятся с Испанией, а костариканцы сыграют с Германией.