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Сегодня, 14:53
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67Фото: t.me/roscosmos_gk
Космонавт Роскосмоса провела массовую зарядку в честь 130-летия Новосибирска
В честь празднования 130-летия Новосибирска космонавт Анна Кикина провела массовую зарядку на набережной города, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.
Тысячи горожан пришли, чтобы вместе с Аннойи чемпионами из Новосибирска немного приобщиться к спорту. В тандеме с Кикиной были борец, трёхкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин, баскетболистка Ирина Минх, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Евгений Подгорный, двукратный чемпион мира по боксу Михаил Алоян, бобслеист Михаил Мордасов, олимпийская чемпионка по плаванию вольным стилем Ирина Уфимцева, чемпионка мира по бодифитнесу Дарья Мануйленкова.
Фото: t.me/roscosmos_gk
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