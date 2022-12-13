Космический мониторинг помогает контролировать недропользователей в Казахстане

Для контроля деятельности недропользователей в Казахстане введён космический мониторинг. Об этом на встрече с населением Павлодарской области рассказала вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Динара Щеглова, передаёт BaigeNews.kz.

Жители заявили вице-министру, что, по их мнению, порядок госконтроля в Кодексе "О недрах и недропользовании" регулируется недостаточно.

"Из-за неполного контроля недропользователям иногда "сходят с рук" многие моменты относительно штрафов и другой административной ответственности", – отметили пришедшие на встречу.

По словам Щегловой, закон пересматривается. В частности, предусмотрено внесение изменений в части усиления надзора за деятельностью недропользователей.

"В этом направлении должны быть внедрены цифровые технологии и запущен специальный портал, в котором будут доступны все сведения. Также будут внесены изменения в порядок контроля. Космический мониторинг способствует усилению контроля за освоением недр", - сказала вице-министр.

В пример она привела Восточно-Казахстанскую область, где были случаи, когда недропользователи выходили за пределы установленной территории и приступали к освоению земель отдельно от геологоразведки.