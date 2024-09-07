Космический корабль Starliner успешно вернулся на Землю
Сегодня, 10:04
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:04Сегодня, 10:04
130Фото: habr.com
Космический корабль Boeing Starliner компании Boeing автономно отстыковался от Международной космической станции и совершил успешную посадку в американском штате Нью-Мексико, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НАСА.
"Корабль Starliner совершил посадку в 22:01 по местному времени (09.01 по времени Астаны)", — сообщила ведущая трансляции.
Boeing Starliner отстыковался от МКС в 18:04 по времени Восточного побережья США (3:04 по Астане), его возвращение на Землю заняло около шести часов.
Самое читаемое
- По закону стаи: родственники погибшего школьника рассказали шокирующие подробности
- Паралимпиада-2024: итоги выступления казахстанцев в восьмой день соревнований
- Задержан экс-начальник управления культуры Астаны
- "Жизнь не готовила меня к этому": Dequine прокомментировала скандал с отцом Аскаром Садыковым
- Казахстанцы активно изымают пенсионные накопления на жилье