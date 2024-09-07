Космический корабль Starliner успешно вернулся на Землю

Космический корабль Boeing Starliner компании Boeing автономно отстыковался от Международной космической станции и совершил успешную посадку в американском штате Нью-Мексико, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НАСА.

"Корабль Starliner совершил посадку в 22:01 по местному времени (09.01 по времени Астаны)", — сообщила ведущая трансляции.

Boeing Starliner отстыковался от МКС в 18:04 по времени Восточного побережья США (3:04 по Астане), его возвращение на Землю заняло около шести часов.