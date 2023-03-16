Космическая мода: разработчики представили новый скафандр для полёта на Луну

Трудно сказать, станет ли компания Axiom Space законодателем космической моды, однако именно ее NASA выбрало в качестве разработчика новых скафандров для лунной миссии "Артемида III", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

В рамках этой миссии планируется впервые с начала 1970-х годов отправить команду астронавтов на Южный полюс нашего спутника, а для этого им понадобятся новые, надёжные, современные и удобные космические костюмы.

В среду в Космическом центре NASA в Хьюстоне Axiom Space устроила для студентов и журналистов показ прототипа такого скафандра, чтобы они могли как следует его рассмотреть, задать вопросы и, возможно, подсказать какие-то новые решения.