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bbc.com Сегодня, 08:30
99
Сегодня, 08:30
99
Фото: bbc.com

Космическая мода: разработчики представили новый скафандр для полёта на Луну

Трудно сказать, станет ли компания Axiom Space законодателем космической моды, однако именно ее NASA выбрало в качестве разработчика новых скафандров для лунной миссии "Артемида III", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

В рамках этой миссии планируется впервые с начала 1970-х годов отправить команду астронавтов на Южный полюс нашего спутника, а для этого им понадобятся новые, надёжные, современные и удобные космические костюмы.

В среду в Космическом центре NASA в Хьюстоне Axiom Space устроила для студентов и журналистов показ прототипа такого скафандра, чтобы они могли как следует его рассмотреть, задать вопросы и, возможно, подсказать какие-то новые решения.

Скафандр под названием AxEMU создан на базе прототипов NASA, отличается повышенной мобильностью и дополнительной защитой от возможных опасностей, которые могут подстерегать астронавтов на Луне.

"Сотрудничество NASA и Axiom принципиально важно для того, чтобы высадить астронавтов на Луне и поддержать лидирующую роль США в деле освоения космоса, — заявил администратор NASA Билл Нельсон. — Опираясь на многолетний опыт и экспертизу NASA, новое поколение скафандров от Axiom не только позволит ступить на поверхность Луны первой женщине, но и откроет многим людям невиданные ранее возможности для исследования и проведения научных экспериментов на Луне".

Технические характеристики и стандарты безопасности скафандра были заданы экспертами NASA, а специалисты Axiom Space обязались эти требования в полной мере выполнить. Они также отвечают за дизайн, разработку и сертификацию скафандра, а также подготовку астронавтов для работы с этими скафандрами и специальные инструменты, которыми им предстоит пользоваться на Луне. Скафандры AxEMU создавались с таким расчётом, чтобы максимально облегчить передвижение по лунному ландшафту. При этом их создавали универсальными, чтобы они подходили и мужчинам, и женщинам. Разработчик утверждает, что таким скафандром могло бы пользоваться до 90 процентов населения США.

Кстати, несмотря на чёрный цвет прототипа, эксперты практически не сомневаются, что в окончательном варианте скафандр всё же будет традиционно белым, хотя бы потому, чтобы астронавты не перегревались.

Перед отправкой в космос скафандры будут тщательно испытаны в условиях, близких к космическим. Обычно это происходит в специально оборудованных бассейнах. NASA оставляет за собой общую подготовку астронавтов и планировку самих миссий.

Если всё пойдет по плану, NASA в рамках программы "Артемида" высадит на Луне первый за полвека космический десант. Эта экспедиция должна будет положить начало первой долгосрочной лунной миссии с дальним прицелом — пилотируемым полётом к Марсу.

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#космос #Луна #NASA #США
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:30
99
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