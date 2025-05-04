В Техасе в воскресенье проходит голосование, которое может придать космической базе Starbase компании SpaceX статус официального города, передает BaigeNews.kz со ссылкой Русскую службу Би-Би-Си.

Муниципалитет планируют создать на месте деревни Бока-Чика — населённого пункта на юге штата, где с 2012 года компания Илона Маска выкупает землю под строительство ракетной инфраструктуры.

В списке избирателей — 283 человека, большинство из которых являются сотрудниками SpaceX. По данным властей округа Камерон, значительная часть уже проголосовала досрочно. В случае одобрения инициативы Starbase получит статус города типа C, что даст ему право формировать органы самоуправления — мэра и двух комиссаров, а также взимать налог на недвижимость до 1,5%.

Кандидатами на все ключевые посты выступают действующие или бывшие сотрудники компании. На пост мэра выдвинут вице-президент SpaceX Бобби Педен — без конкурентов, как и два кандидата в комиссары.

Планы по созданию города Starbase обсуждаются с 2021 года. Официальная петиция была подана в декабре 2024 года, после чего было инициировано голосование. Территория будущего города охватывает около 3,9 кв. км, а численность местного населения оценивается в 500 человек. Здесь живёт и сам Илон Маск — среди признаков его присутствия местные жители называют улицу с названием Memes Street и недавно испорченный бюст предпринимателя.

Проект уже вызвал критику со стороны части местных жителей и экологов. Они обеспокоены тем, что новый муниципалитет сможет перекрывать доступ к пляжу Бока-Чика и государственному парку во время запусков. Сейчас эти меры контролирует округ Камерон, и его представители выступают против передачи полномочий Starbase. Опасения усиливаются на фоне планов компании увеличить число запусков с пяти до двадцати пяти в год.

Также SpaceX обвиняют в негативном влиянии на окружающую среду: речь идёт о мусоре после запусков, световом загрязнении и рисках для дикой природы. В 2024 году компания получила штраф в размере $150 тыс. от федеральных и региональных экологических служб за нарушение норм сброса сточных вод. В SpaceX заявили, что санкции были связаны с разногласиями в документации, и подчеркнули, что соблюдают природоохранное законодательство.

Итоги голосования станут известны в ближайшие дни. В случае одобрения, Starbase станет первым в США городом, фактически созданным и контролируемым частной аэрокосмической корпорацией.