Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы

Фото: polisia.kz

Два миллиона тенге вымогали у предпринимателя в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. В ходе проведения спецоперации по подозрению в совершении преступления задержаны четверо мужчин, трое из которых ранее имели судимости за разбойное нападение, нанесение тяжких телесных повреждений и кражу чужого имущества.

"Злоумышленники под угрозой физической расправы вымогали у предпринимателя – гражданина К., 2002 года рождения, денежные средства в размере двух миллионов тенге. Первую часть затребованной суммы подозреваемые получили сразу, на сбор остальной дали 20 дней", - сообщили в полиции.

Факт вымогательства зарегистрировали по части 2 статьи 194 УК РК. Преступная деятельность “криминального квартета” была задокументирована.

"Их задержали с поличным. В порядке статьи 128 УПК РК подозреваемые водворены в ИВС ДП. Кроме того, установлен факт незаконного хранения огнестрельного оружия. Назначены экспертизы, – рассказал начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

Подробности в интересах следствия распространению не подлежит, отметили в ДП.