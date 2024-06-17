Кошка перегрызла проводку и устроила пожар в квартире

В России в забайкальском городе Нерчинске кошка устроила пожар в квартире и чуть сама не погибла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РФ.

Это произошло, когда хозяев квартиры не было дома. Прибывшие на место происшествия пожарные сквозь густой дым увидели лежащую без сознания кошку.

"Её вынесли на свежий воздух и привели в чувства. Огонь на 20 квадратных метрах ликвидировали шесть специалистов и две единицы техники. Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России установили: пушистый охотник перегрыз электропроводку, произошло короткое замыкание", — указано в сообщении ведомства.

Спасатели рекомендует убирать электрические провода, чтобы домашние животные не могли до них добраться.

В Усть-Каменогорске спасатели пришли на помощь кошке, которая целые сутки в жару просидела на дереве.