Кошанов высказался о предложении сократить часы русского языка

Спикер Мажилиса в кулуарах палаты заявил, что нельзя решать проблему государственного языка за счет сокращения преподавания других языков, предает корреспондент BaigeNews.kz.

Журналисты отметили, что ранее депутат Ринат Заитов предложил сократить в Казахстане часы русского языка.

"Не стоит смотреть на проблему таким образом. В Мажилисе собрались депутаты с разными мнениями. Поэтому мы не можем их запретить. Они высказывают свое мнение. Свое мнение по этому поводу я уже высказывал ранее. Поэтому, если мы будем знать много языков, наши дети, наши потомки и мы сами будем на ступень выше жителей других стран", - сказал Ерлан Кошанов.

По его словам, требуется изучение как русского, так и английского языков. Однако приоритет в первую очередь отдается государственному языку.