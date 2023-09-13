Кошанов высказался о предложении сократить часы русского языка
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Спикер Мажилиса в кулуарах палаты заявил, что нельзя решать проблему государственного языка за счет сокращения преподавания других языков, предает корреспондент BaigeNews.kz.
Журналисты отметили, что ранее депутат Ринат Заитов предложил сократить в Казахстане часы русского языка.
"Не стоит смотреть на проблему таким образом. В Мажилисе собрались депутаты с разными мнениями. Поэтому мы не можем их запретить. Они высказывают свое мнение. Свое мнение по этому поводу я уже высказывал ранее. Поэтому, если мы будем знать много языков, наши дети, наши потомки и мы сами будем на ступень выше жителей других стран", - сказал Ерлан Кошанов.
По его словам, требуется изучение как русского, так и английского языков. Однако приоритет в первую очередь отдается государственному языку.
"Наши дети, окончившие школу, должны свободно владеть государственным языком. Это проблема. Нет никаких препятствий для изучения других языков. Мы не должны решать проблему государственного языка за счет сокращения преподавания других языков. Нам нужно все развивать. Но приоритет должен быть отдан государственному языку", - резюмировал он.
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