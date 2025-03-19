Суть реформ, принятых президентом, заключается в справедливости, свободе и развитии. Об этом на заседании заявил Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, передает BaigeNews.kz.

"Универсальной модели успеха в мире не существует. Есть только общие принципы. Это справедливость, свобода и развитие. В этом и заключается суть реформ, принятых президентом", - сказал Кошанов.

Он напомнил, что три года назад Глава государства выступил с историческим посланием народу. Кошанов подчеркнул, что это было время, когда и Казахстан, и весь мир проходили через серьезные испытания.

"Пандемия вызвала панику, развернулись глобальные и региональные конфликты, санкционные войны. Нашей стране тоже пришлось нелегко", - сказал Кошанов.

По его мнению, общество на тот момент устало от формализма и голословия, находилось в двойственном настроении. Кошанов считает, что тогда страна пережила моменты угрозы независимости и целостности государства.

"Несмотря на все это, в критический час наш президент остался со страной и с честью преодолел трудности. Послание главы государства народу Казахстана, состоявшейся три года назад, стало решительным и четким ответом на вызовы. Это послание пробудило дух страны, подняло настрой, объединило нашу нацию", - подчеркнул спикер Мажилиса.

Он считает, что любые исторические, судьбоносные события должны быть оценены достойно. Поэтому, по его мнению, важно правильно и всесторонне изучить послание главы Государства с точки зрения его влияния на настоящие и будущие страны.