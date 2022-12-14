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Кошанов созвал совместное заседание палат парламента Сегодня, 17:42
184
Сегодня, 17:42
184

Кошанов созвал совместное заседание палат парламента

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента РК, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 19 декабря 2022 года в 11 часов в городе Астане", - говорится в тексте распоряжения.

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#Парламент РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:42
184
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