Кошанов поздравил турецкий народ со 101-й годовщиной основания Турецкой Республики

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов по поручению президента Казахстана принял участие в торжественном приёме, посвящённом 101-й годовщине со дня основания Турецкой Республики, и поздравил народ братской страны с этим праздником, передаёт BaigeNews.kz.

В выступлении председатель мажилиса отметил, что Турция первой признала независимость нашей страны, и казахстанцы помнят и высоко ценят это.

"В прошлом году мы отмечали с вами столетие братской для нас турецкой страны. В текущем году эта добрая традиция продолжается", – подчеркнул Ерлан Кошанов.

В этом году исполняется 30 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между двумя государствами.

"Корни нашей дружбы уходят ещё глубже. Об этом свидетельствуют наша многовековая общая история и культурно-духовная близость. Двусторонние отношения - путь, заложенный нашими предками, с каждым годом укрепляются и расширяются. В настоящее время взаимодействие между Казахстаном и Турцией достигло уровня расширенного стратегического партнёрства. Прочной основой для этого служит незыблемая дружба между лидерами наших стран Касым-Жомартом Токаевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом. У казахстанско-турецких отношений большое будущее", – сказал председатель мажилиса.

Ерлан Кошанов обратил внимание, что значимую лепту в динамичное развитие стратегического партнёрства между двумя странами вносит казахстанско-турецкое межпарламентское сотрудничество. Этому способствовал, в том числе, официальный визит в Казахстан председателя Великого Национального Собрания Турции Нумана Куртулмуша в мае этого года.

Спикер мажилиса отметил, что законодательные органы двух стран принимают непосредственное участие в активной реализации договорённостей глав двух государств.

Кроме того, в 2024 году исполняется 15 лет Организации тюркских государств. Председатель мажилиса также поздравил братские народы с этой знаменательной датой, пожелав всем благополучия и процветания.