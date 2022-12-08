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Лента новостей

akorda.kz Сегодня, 18:38
199
Сегодня, 18:38
199
Фото: akorda.kz

Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса

Глава государства принял председателя мажилиса Ерлана Кошанова. Спикер проинформировал президента о проводимой законотворческой работе в рамках третьей сессии VII созыва палаты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В работе у депутатов находятся законопроекты о восстановлении платёжеспособности и банкротстве граждан, об общественном контроле, по вопросам реформирования жилищной политики, здравоохранения и другие актуальные для общества проекты. 

Ерлан Кошанов рассказал о механизмах взаимодействия мажилиса с реформированной Высшей аудиторской палатой. Теперь парламентарии смогут осуществлять сквозной контроль за выделенными бюджетными средствами от центра и до конкретного района, города, аула. Это позволит анализировать целевое назначение и эффективность всех затрат. 

Спикер также сообщил о работе Общественной палаты при мажилисе. В неё вошли депутаты, представители политических партий, НПО и экспертных кругов. На площадке общественной палаты планируется регулярно обсуждать разрабатываемые законопроекты с позиции общественных ожиданий и запросов. 

Глава государства также проинформирован о работе Общественной приемной нижней палаты парламента и проектах по повышению открытости мажилиса.

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#Мажилис #Акорда #ерлан кошанов
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:38
199
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