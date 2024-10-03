Корысти нет, просто цифры радужные - МСХ о массовых приписках в сельском хозяйстве

В Министерстве сельского хозяйства прокомментировали ситуацию с массовыми приписками в регионах, которые якобы показывают рост поголовья животных и производства сельхозпродукции, передает корреспондент BaigeNews.



По словам вице-министра сельского хозяйства РК Ермека Кенжеханулы, проблема приписок в сельском хозяйстве реально существует, но уже взята под контроль.

"Это погоня за цифрами в статистических данных. С целью показать в населеном пункте рост в части поголовья скота и произведенной продукции. Никаких корыстных целей не было. Но мы наводим порядок, чтобы знать реальную картину по животноводству и растениеводству", - сказал он.

На сегодня в нескольких регионах Казахстана выявлены целые "потемкинские деревни". Приписано 2 млн крупного рогатого скота, 3 млн мелкого рогатого скота и около 3 млн тонн молока.