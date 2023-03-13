Коррупция в столичном акимате: экс-главу управления занятости приговорили к 9-миллионному штрафу

Как сообщили в суде, чиновник Б. получил от предпринимателя Г. взятку в размере 310 тысяч тенге за заключение договоров на обучение безработных лиц и проведение по ним оплаты.

"Вина подсудимых подтверждена совокупностью представленных суду доказательств, их признательными показаниями, протоколом обыска по месту жительства Б. и изъятия у него остатка от полученной взятки, результатами НСД и другими доказательствами по делу", - говорится в сообщении.

В итоге бывшего главу управления занятости и соцзащиты признали виновным по факту получения взятки и назначили ему штраф в размере 30-кратной суммы взятки в размере 9,3 миллиона тенге. Предпринимателю назначили штраф в размере 20-кратной суммы взятки в сумме 6,2 миллиона тенге.

Осуждённые пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе. Приговор не вступил в законную силу.