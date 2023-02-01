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  • Коррупция в детском доме: шесть миллионов тенге пытались похитить в Павлодарской области
assembly.kz Сегодня, 10:44
180
Сегодня, 10:44
180
Фото: assembly.kz

Коррупция в детском доме: шесть миллионов тенге пытались похитить в Павлодарской области

Шесть миллионов тенге, предназначавшихся для благоустройства территории детского дома, пыталась похитить теперь уже бывший руководитель соцучреждения в Павлодарской области. Финансовую авантюру провернуть не удалось, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Факт выявили сотрудники департамента экономических расследований. Нанесённый ущерб виновные лица полностью возместили, а похищенные средства направили на благоустройство. Всего в прошлом году в регионе выявили пять фактов хищения бюджетных средств. Ущерб составил 80 миллионов тенге.

"В ходе досудебного расследование установлена стоимость фактически невыполненных работ по объекту благоустройства, детской деревни семейного типа составила более шести миллионов тенге. В настоящее время права детей-сирот защищены, ущерб возмещён в полном объёме. Территория детской деревни обустроена", - сказал Мади Жангазинов, руководитель Управления департамента экономических расследований по Павлодарской области. 

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#Коррупция #детский дом #Павлодарская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:44
180
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