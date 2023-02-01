Коррупция в детском доме: шесть миллионов тенге пытались похитить в Павлодарской области

Фото: assembly.kz

Шесть миллионов тенге, предназначавшихся для благоустройства территории детского дома, пыталась похитить теперь уже бывший руководитель соцучреждения в Павлодарской области. Финансовую авантюру провернуть не удалось, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Факт выявили сотрудники департамента экономических расследований. Нанесённый ущерб виновные лица полностью возместили, а похищенные средства направили на благоустройство. Всего в прошлом году в регионе выявили пять фактов хищения бюджетных средств. Ущерб составил 80 миллионов тенге.