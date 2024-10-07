Траты больше чем в Канаде и Норвегии: Антикор изучил "вливания" в казахстанский спорт

Антикоррупционной службой совместно с Министерством туризма и спорта проведен внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта, передаёт BaigeNews.kz.



Результаты свидетельствуют о наличии системных коррупционных рисков, препятствующим развитию отечественного спорта и достижению высоких показателей на мировой спортивной арене.

"Только за последние 6 лет финансирование спортивной отрасли составило порядка 1,4 триллиона тенге (2018 г. – 165 млрд тенге, 2019 г. – 204 млрд тенге, 2020 г. – 177 млрд тенге, 2021 г. – 223 млрд тенге, 2022 г. – 296 млрд тенге, 2023 г. – 340 млрд тенге). Запланировано выделение из бюджета еще 1,3 триллиона тенге на текущий и предстоящие два года", - говорится в сообщении.

Так, объем денежных "вливаний" в казахстанский спорт высших достижений в разы превышает бюджеты стран Центральной Азии и дальнего зарубежья (Канада, Норвегия, Нидерланды), выделяемых на эти же цели.

"Вместе с тем Казахстан продолжает занимать низкие позиции в медальном зачете по олимпийским играм (2020 г. – 83 место (8 – бронза), 2022 г. – 0 медалей, 2024 г. – 43 место (1 – золото, 3 – серебро, 3 – бронза)) и Всемирном спортивном рейтинге (в 2014 г. – 25 место, 2018 г. – 47 место, 2023 г. – 42 место)", - сообщили в Антикоре.

В пресс-службе ведомства называют одной из причин системные коррупционные риски, способствующие нерациональным тратам и хищению госсредств, а также дисбаланс в финансировании. Действующая политика развития отечественного спорта не направлена на эффективную подготовку отечественных спортсменов.

"Основное внимание уделяется краткосрочным успехам, достигаемым за счет натурализации иностранных игроков, в то время как системная работа по развитию собственных спортивных кадров недостаточно поддерживается. За годы независимости Казахстан приобрел 126 иностранцев на олимпийские виды спорта, из которых каждый второй в дальнейшем вернулся в свою страну. Зачастую вместо взращивания своих талантов деньги тратятся на игроков других стран. Это подтверждается явным дисбалансом в финансировании спорта", - добавили в Антикоре.

К слову, расходы Казахстана на массовый спорт в 9 раз меньше, чем на спорт высших достижений (35 млрд против 340 млрд тенге).

"В зарубежных странах, более успешных в спорте, приоритет отдается поддержке массового спорта, который является фундаментом для спорта высших достижений. К примеру, в Нидерландах с чуть меньшим населением (17,8 млн) затраты на массовый спорт в 2 раза больше (497 млн долларов), чем на профессиональный (246 млн долларов). При этом спортсмены этой страны показывают высокие результаты на олимпийских играх. По сравнению с Нидерландами Казахстан тратит в 3 раза больше на спорт высших достижений, а на массовый спорт – в 7 раз меньше", - отметили в Антикоре.

В ведомстве указали на формальные показатели.

"Показатели развития массовых видов спорта, заложенные в Концепции развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы носят формальный характер. К примеру, акиматы ежегодно должны проводить более 20 тыс. спортивно-массовых мероприятий, в среднем 3 мероприятия в день. Учитывая, что мероприятия, проводимые в спортивных сооружениях и объектах, а также открытых местностях, предполагают одновременное нахождение на этих мероприятиях двухсот и более зрителей, то показатель явно завышен (п.40-1 ст.1 Закона "О физической культуре"), - говорится в сообщении.

Еще одной проблемой названа размытые приоритеты.