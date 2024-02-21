Коррупция и нехватка жилья: петропавловцы потребовали у акимов решить проблемы

Жители Петропавловска обратились к акиму города Серику Мухамедиеву и главе СКО Гауезу Нурмухамбетову с просьбой решить наболевшие проблемы - халатность и коррупционные правонарушения должностных лиц, благоустройство города и будущее сотрудников Обуховского горно-обогатительного комбината, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Горожанка Кристина Белых - круглая сирота. В очереди на получение жилья она стоит на 304 месте. Девушка беспокоится, что долгожданные квадратные метры придётся ждать не один десяток лет.

"Я выпустилась из детского дома в 2006 году. Но меня никто на очередь не поставил. Вопрос к курирующим органам. Это халатность… Узнала об этом только в 2011 году, тогда и пошла сама вставать на очередь. В итоге - потеряны пять лет! Через суд доказать это не удаётся. Якобы истёк срок давности. Несправедливо... В отделе ЖКХ сказали ждать в порядке очереди. А наши программы же закрываются! Теперь только 20% жилья на нас будут выделять. Это мне ещё 20 лет ждать? Я прошу выделить мне временное жильё, как выделяют людям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Я с ребёнком хотя бы не буду постоянно переезжать и менять школы. А жить на одном месте, дожидаясь, пока построят для нас жильё", - обратилась Кристина.

Девушке пообещали помочь в решении вопроса в индивидуальном порядке.

К слову о масштабной застройке Петропавловска. В областном центре установлен лимит на высоту жилых комплексов. Самыми высокими многоэтажками останутся ЖК Трио-2 в 18 этажей.

"Строительства домов выше 18 этажей в связи с нецелесообразностью для нашего города и несоответствия пожарным нормам не будет. В свете новых требований к проектам детальных планировок города будет прекращена точечная застройка, которая не соответствует градостроительным регламентам", - пояснил аким города.

Горожане на встрече требовали решить и коррупционные проблемы. В частности, говорили правонарушениях в областном управлении физической культуры и спорта.

"Департамент внутреннего государственного аудита установил, что руководитель областного спорта Мелехов Сергей незаконно получал зарплату тренера подведомственной ему ДЮСШ. Все спортсмены группы, за которую он получал зарплату, дали показания, что группа была фиктивной. Так же мы не смогли устроить на работу тренера по боксу во Дворец спорта, мастера спорта, который приехал к нам по программе переселения. Нам сказали, что вакансий нет. В это время прокуратурой установлено, что у нас на отделении бокса были фиктивно трудоустроены подчинённые Мелехова. В Послании президента сказано, что мы, тренеры, должны двигать спорт в массы. Но с таким руководством как мы можем двигать спорт в массы? И вообще, хотелось бы узнать, как при таких нарушениях Мелехов Сергей продолжает оставаться на занимаемой должности", - высказался тренер по боксу Денис Языков.

Гауез Нурмухамбетов дал поручение руководителю аппарата акима СКО Руслану Алишеву вместе с правоохранительными органами в короткое время разобраться в вопросе.

На встречу с акимом приехал и сотрудник Обуховского ГОК Самат Мейрамов, который акцентировал внимание на вопросе создания в регионе новых рабочих мест. На его предприятии целый коллектив может лишиться работы.

Напомним, недавно в СМИ вышла информация о том, что собственника горно-обогатительного комбината арестовали, месторождение будет законсервировано. А 510 человек останутся без работы. Сотрудник предприятия попросил акима региона прокомментировать ситуацию.

"Я не имею права комментировать в рамках уголовного дела те вопросы, которыми сегодня занимается тот или иной специальный орган. Будет решать суд. Что касается предприятия, Обуховского ГОК, и непосредственно людей, которые там работают, сокращений, вам предложили по линии социальной защиты, меры поддержки, то что мы можем оказать. Надо дождаться окончания проверки и решения суда. Думаю, не так долго осталось", - ответил Гауез Нурмухамбетов.

На встрече прозвучали жалобы на качество очистки городских улиц от снега и мусора. Местные власти предупредили, что будет разработан график вывоза накопившихся барханов у частных домов. Население должно освободить от снега и свои дворы, чтобы предупредить массовое скопление талых вод.

"Вывоз мусора также является одним из важных вопросов в городе. В Петропавловске работают четыре мусоровывозящие компании. Обслуживают более 142 тысяч абонентов. Предоставление данного вида услуг в нашем городе всегда было в частных руках. Но многочисленные жалобы горожан свидетельствуют о том, что организации не в полном объёме справляются со своими обязанностями. Назрела необходимость внесения изменений в эту систему. Поэтому принято решение открыть дополнительный вид деятельности по вывозу мусора на базе подведомственной организации акимата города (ТОО "Жилищная служба"). В прошлом году закупили пять мусоровозов. Сейчас в организации набирают сотрудников. Работа ведётся в тестовом режиме, сотрудниками изучается маршрут. В полную силу к работе планируют приступить с марта", - уточнил аким Петропавловска.

Петропавловцы акцентировали внимание и на бесполезность ранее установленных по городу остановочных павильонов. Стеклянные продуваемые каркасы совсем не отвечают погодным условиям северного региона.