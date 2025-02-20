Отход от преобладания сырьевой модели, диверсификация экономики и создание благоприятной среды для инноваций и высокотехнологичных обрабатывающих производств. Именно так обозначил Маулен Ашимбаев концептуальную мета-цель следующего витка президентских реформ, передаёт BaigeNews.kz.

"Государство должно играть роль системного игрока, обеспечивающего честные и равные правила для всех и ограниченного чётким кругом задач и инструментов. В этом контексте чрезвычайно важным шагом станет завершение в ближайшей перспективе оцифровки всех данных о сельскохозяйственных землях с дальнейшим предоставлением земли исключительно через открытые онлайн аукционы. Это же касается и реализации участков недр, содержащих полезные ископаемые. Другим принципиальным шагом станет переход на стимулирующие механизмы формирования тарифов – для привлечения частных инвестиций в сферы естественных монополий", – отметил председатель Сената.

Также он остановился на других преобразованиях, которые коснутся Казахстан в ближайшие годы, включая отмену ограничения в части формирования цен и тарифов, а также подходов к господдержке бизнеса.

"Опыт показал, что программы бюджетного субсидирования зачастую вместо стимулирования, наоборот, тормозят рост производительности. А в ряде случаев становятся способом нечестного обогащения недобросовестных чиновников и предпринимателей, как это было с необоснованными приписками в сельском хозяйстве, о которых говорил Глава государства. Эта порочная практика привела к замкнутому кругу, который всё глубже затягивает отрасль на дно. Базовый принцип: господдержка в обмен только на реальный экономический рост, инновации и расширение рынков сбыта – коснётся и других отраслей, которые в настоящее время пользуются поддержкой государства без серьезных обязательств. Эти изменения госполитики поэтапно войдут в нашу жизнь в течение нескольких лет", – сказал Ашимбаев.

Вместе с тем, по мнению Маулена Ашимбаева, развиваться отечественному бизнесу не дают две основные причины – коррупциогенные барьеры и недоступность финансовых средств: длинных кредитов и серьезных инвестиций.