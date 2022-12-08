Коррупционные схемы при перевозке грузов КТЖ выявил Антикор

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В Агентстве по противодействию коррупции сообщили о фактах взятки за предоставление железнодорожных вагонов, передает BaigeNews.kz. Глава Службы превенции антикоррупционного ведомства Саян Ахметжанов сообщил, что за последние пять лет в этой сфере было зарегистрировано 139 уголовных дел.

"В частности, подтвердились факты получения взятки за предоставление железнодорожных вагонов. Учитывая, что в среднем в месяц КТЖ осуществляет подачу почти 400 тысяч гружённых вагонов, сумма незаконного вознаграждения могла достигать нескольких миллиардов тенге. Органы предварительного следствия свою работу начали, в рамках действующего закона они её реализуют. Одновременно, нами в течение года были проанализированы факторы, способствующие совершению коррупционного правонарушения в сфере транспортного контроля. Были выявлены моменты недостаточной автоматизации сферы, не совершенствования планирования бюджета, недостаточного нормативного регулирования бизнес- процессов", - рассказал он на брифинге.

По его словам, в результате выработаны порядка 100 рекомендаций, которые находятся сейчас на разрешении уполномоченными органами правительства и антикоррупционный службы.