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inbusiness.kz Сегодня, 17:33
228
Сегодня, 17:33
228
Фото: inbusiness.kz

Коррупционные схемы при перевозке грузов КТЖ выявил Антикор

В Агентстве по противодействию коррупции сообщили о фактах взятки за предоставление железнодорожных вагонов, передает BaigeNews.kz. Глава Службы превенции антикоррупционного ведомства Саян Ахметжанов сообщил, что за последние пять лет в этой сфере было зарегистрировано 139 уголовных дел.

"В частности, подтвердились факты получения взятки за предоставление железнодорожных вагонов. Учитывая, что в среднем в месяц КТЖ осуществляет подачу почти 400 тысяч гружённых вагонов, сумма незаконного вознаграждения могла достигать нескольких миллиардов тенге. Органы предварительного следствия свою работу начали, в рамках действующего закона они её реализуют. Одновременно, нами в течение года были проанализированы факторы, способствующие совершению коррупционного правонарушения в сфере транспортного контроля. Были выявлены моменты недостаточной автоматизации сферы, не совершенствования планирования бюджета, недостаточного нормативного регулирования бизнес- процессов", - рассказал он на брифинге. 

По его словам, в результате выработаны порядка 100 рекомендаций, которые находятся сейчас на разрешении уполномоченными органами правительства и антикоррупционный службы.

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#Коррупция #ктж
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:33
228
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