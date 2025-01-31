Антикор провёл анализ коррупционных рисков в транспортной отрасли в Казахстане и выявил необходимость внедрения современных технологий контроля и ускорения цифровизации транспортных услуг, передаёт BaigeNews.kz.

"Коррупция в сфере выдачи разрешений на проезд грузовых транспортных средств остаётся одной из ключевых проблем, влияющих на прозрачность и эффективность транспортной системы. Преступный сговор между перевозчиками и должностными лицами оказывает прямое негативное воздействие на состояние дорог страны. Перегрузка транспортных средств ведёт к разрушению дорожного покрытия, что влечёт его ремонт со значительными бюджетными затратами", - сообщили в ведомстве.

В Жамбылской области по результатам негласных мероприятий пресечена противоправная деятельность руководителя областной инспекции транспортного контроля. Его подозревают в получении взяток от предпринимателей на системной основе за беспрепятственный проезд грузового автотранспорта по территории области.

В Павлодарской области расследуют уголовное дело в отношении заместителя руководителя региональной инспекции транспортного контроля по подозрению в получении через посредников взятки в общей сумме 1,2 миллиона тенге от владельцев грузовиков за беспрепятственную транспортировку грузов по территории региона.

Антикоррупционной службой в Шымкенте завершено расследование в отношении руководителя городского отдела Инспекции транспортного контроля Баязерова Н. и других лиц. Он через посредника Альжанова Б. и при пособничестве главного специалиста ИТК по Алматинской области Куанышева У. неоднократно получил взятки от водителей грузовых машин на общую сумму 420 тысяч тенге за беспрепятственный проезд по территории города и Туркестанской области с грузом, превышающим допустимые весовые параметры.

Приговором суда они осуждены к штрафам на общую сумму 41 миллион тенге.

Приговор в законную силу вступил.

Профильному ведомству рекомендовано рассмотреть вопрос внедрения требований к грузовым транспортным средствам по установке систем бортового взвешивания, датчиков нагрузки на ось, а также их GPS-мониторинг.