Преступные схемы на дорогах Казахстана выявил Антикор
Расследования ведут в нескольких областях.
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Антикор провёл анализ коррупционных рисков в транспортной отрасли в Казахстане и выявил необходимость внедрения современных технологий контроля и ускорения цифровизации транспортных услуг, передаёт BaigeNews.kz.
"Коррупция в сфере выдачи разрешений на проезд грузовых транспортных средств остаётся одной из ключевых проблем, влияющих на прозрачность и эффективность транспортной системы. Преступный сговор между перевозчиками и должностными лицами оказывает прямое негативное воздействие на состояние дорог страны. Перегрузка транспортных средств ведёт к разрушению дорожного покрытия, что влечёт его ремонт со значительными бюджетными затратами", - сообщили в ведомстве.
В Жамбылской области по результатам негласных мероприятий пресечена противоправная деятельность руководителя областной инспекции транспортного контроля. Его подозревают в получении взяток от предпринимателей на системной основе за беспрепятственный проезд грузового автотранспорта по территории области.
В Павлодарской области расследуют уголовное дело в отношении заместителя руководителя региональной инспекции транспортного контроля по подозрению в получении через посредников взятки в общей сумме 1,2 миллиона тенге от владельцев грузовиков за беспрепятственную транспортировку грузов по территории региона.
Антикоррупционной службой в Шымкенте завершено расследование в отношении руководителя городского отдела Инспекции транспортного контроля Баязерова Н. и других лиц. Он через посредника Альжанова Б. и при пособничестве главного специалиста ИТК по Алматинской области Куанышева У. неоднократно получил взятки от водителей грузовых машин на общую сумму 420 тысяч тенге за беспрепятственный проезд по территории города и Туркестанской области с грузом, превышающим допустимые весовые параметры.
Приговором суда они осуждены к штрафам на общую сумму 41 миллион тенге.
Приговор в законную силу вступил.
Профильному ведомству рекомендовано рассмотреть вопрос внедрения требований к грузовым транспортным средствам по установке систем бортового взвешивания, датчиков нагрузки на ось, а также их GPS-мониторинг.
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