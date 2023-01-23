Коррупционеров в сфере теплоснабжения выявили в Алматы и Балхаше

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Антикоррупционной службой расследуются уголовные дела в отношении руководства ТОО "Алматинские тепловые сети" (АлТС) и ТОО "Балхаш жылу", передаёт BaigeNews.kz.

Генеральный директор и другие сотрудники ТОО "АлТС" подозреваются в получении взятки в сумме 16 миллионов тенге (статья 366 УК РК).

Бывшего замдиректора и главбуха ТОО "Балхаш жылу" подозревают в хищении на сумму свыше 272 миллионов тенге, путем излишнего начисления заработной платы на свои карточные счета (статья 189 УК РК). При этом у товарищества имелись задолженности перед поставщиками на сумму свыше 1,5 миллиарда тенге.