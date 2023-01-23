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pixabay.com Сегодня, 17:13
150
Сегодня, 17:13
150
Фото: pixabay.com

Коррупционеров в сфере теплоснабжения выявили в Алматы и Балхаше

Антикоррупционной службой расследуются уголовные дела в отношении руководства ТОО "Алматинские тепловые сети" (АлТС) и ТОО "Балхаш жылу", передаёт BaigeNews.kz.

Генеральный директор и другие сотрудники ТОО "АлТС" подозреваются в получении взятки в сумме 16 миллионов тенге (статья 366 УК РК).

Бывшего замдиректора и главбуха ТОО "Балхаш жылу" подозревают в хищении на сумму свыше 272 миллионов тенге, путем излишнего начисления заработной платы на свои карточные счета (статья 189 УК РК). При этом у товарищества имелись задолженности перед поставщиками на сумму свыше 1,5 миллиарда тенге.

"По обоим фактам, в связи с полным признанием вины подозреваемыми, мера пресечения в виде "содержания под стражей" не применялась. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - сообщили в Антикоррупционной службе.

 

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#Коррупция #теплоснабжение #тепловые сети #Алматы #Балхаш
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:13
150
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