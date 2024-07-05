Корреспондент BaigeNews.kz получила награду за фоторепортаж об Астане
Сегодня, 13:40
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Сегодня, 13:40Сегодня, 13:40
49Фото: скриншот
Внештатный корреспондент BaigeNews.kz Гульнара Ерманова в конкурсе среди журналистов заняла призовое место в номинации "Лучший фоторепортаж", передаёт BaigeNews.kz.
Жюри рассмотрело работы участников конкурса среди журналистов, организованного столичным акиматом ко Дню столицы, и определило лучших участников.
Участники состязались в восьми номинациях.
1) "Лучший журналист-аналитик"
2) "Лучший обозреватель"
3) "Лучший радиорепортаж"
4) "Лучший телесюжет"
5) "Лучший мобилограф"
6) "Лучший фоторепортаж"
7) "Лучший материал о 25-летии Астаны"
8) "Лучший материал о маслихате города Астаны".
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