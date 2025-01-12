Необычную спасательную операцию провели сотрудники МЧС в городе Жантас Жамбылской области. Им пришлось спасать корову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Звонок в службу спасения поступил сегодня от хозяев коровы, которая во дворе частного дома упала в открытый колодец.

Спасать животное выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда. Прибыв на место происшествия, они быстро извлекли животное из колодца. Благодаря слаженным усилиям, пожарные смогли вытащить корову целой и невредимой и передать хозяину.