  • 12 Января, 14:56
  • BAIGENEWS

Корову спасли из колодца сотрудники МЧС в Жамбылской области

Отсутствие крышек на люках колодцев представляет угрозу и для людей.

Сегодня, 14:19
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 14:19
Сегодня, 14:19
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Фото: МЧС РК

Необычную спасательную операцию провели сотрудники МЧС в городе Жантас Жамбылской области. Им пришлось спасать корову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Звонок в службу спасения поступил сегодня от хозяев коровы, которая во дворе частного дома упала в открытый колодец.

Спасать животное выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда. Прибыв на место происшествия, они быстро извлекли животное из колодца. Благодаря слаженным усилиям, пожарные смогли вытащить корову целой и невредимой и передать хозяину.

"Отсутствие крышек на люках колодцев представляет угрозу и для людей. Особенно для детей, которые, не заметив во время игр, случайно могут провалиться внутрь и получить серьезные травмы", - отметили спасатели.

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