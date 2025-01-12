Корову спасли из колодца сотрудники МЧС в Жамбылской области
Отсутствие крышек на люках колодцев представляет угрозу и для людей.
Сегодня, 14:19
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Сегодня, 14:19Сегодня, 14:19
73Фото: МЧС РК
Необычную спасательную операцию провели сотрудники МЧС в городе Жантас Жамбылской области. Им пришлось спасать корову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Звонок в службу спасения поступил сегодня от хозяев коровы, которая во дворе частного дома упала в открытый колодец.
Спасать животное выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда. Прибыв на место происшествия, они быстро извлекли животное из колодца. Благодаря слаженным усилиям, пожарные смогли вытащить корову целой и невредимой и передать хозяину.
"Отсутствие крышек на люках колодцев представляет угрозу и для людей. Особенно для детей, которые, не заметив во время игр, случайно могут провалиться внутрь и получить серьезные травмы", - отметили спасатели.