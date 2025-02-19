  • 20 Февраля, 00:13
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Корову перевозили в легковушке в Кызылординской области

Оказалось, что двое мужчин похитили её.

Вчера, 22:40
АВТОР
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polisia.kz Вчера, 22:40
Вчера, 22:40
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Фото: polisia.kz

Корову усадили в машину в Кызылординской области. Парнокопытного пассажира обнаружили полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел у села Актан батыр Казалинского района Кызылординской области. Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия “Безопасная дорога” сотрудники полиции остановили автомобиль Volkswagen. Открыв заднюю дверь машины, они обнаружили корову, расположившуюся на сиденье.

Оказалось, что двое мужчин похитили корову в соседнем селе и везли её на продажу.

Подозреваемые задержаны, помещены в изолятор временного содержания. Автомобиль забрали на штрафную стоянку.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность подозреваемых к совершению других аналогичных преступлений.

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