Корову усадили в машину в Кызылординской области. Парнокопытного пассажира обнаружили полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел у села Актан батыр Казалинского района Кызылординской области. Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия “Безопасная дорога” сотрудники полиции остановили автомобиль Volkswagen. Открыв заднюю дверь машины, они обнаружили корову, расположившуюся на сиденье.

Оказалось, что двое мужчин похитили корову в соседнем селе и везли её на продажу.

Подозреваемые задержаны, помещены в изолятор временного содержания. Автомобиль забрали на штрафную стоянку.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность подозреваемых к совершению других аналогичных преступлений.